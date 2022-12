GF VIP, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello? Le ultime novità

Alex Belli potrebbe tornare nella casa del GF Vip, ma è tutto vero? A quanto pare Alfonso Signorini potrebbe aver pensato al suo ex vippone come nuovo concorrente del reality; insieme a lui, comunque, il conduttore vorrebbe arruolare anche Angela Melillo, vista di recente all’Isola dei Famosi.

Alex Belli ritorna alla casa del GF VIP?

Il GF Vip, come sappiamo, durerà qualche settimana in più rispetto al precedente; per questo motivo gli autori e Alfonso Signorini sono alla ricerca di nuovi vipponi da inserire nel cast del reality. Sembra che nelle scorse settimane il conduttore abbia contattato Angela Melillo e Alex Belli. Tuttavia sembra che i due personaggi abbiano rifiutato l’offerta della Produzione, per diversi motivi che ancora rimangono ignoti. Alfonso Signorini, oltre ad Alex Belli e Angela Melillo, avrebbe contattato anche Arianna David, nota per essere un’assidua frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso.

Secondo molti questo sarebbe un personaggio chiave da inserire nel cast del GF Vip. Di recente, infatti, l’opinionista televisiva ha detto la sua su Pamela Prati via social: “Io sono d’accordo con quello che ha detto Ciacci, non le credo assolutamente. Secondo me è stata una caduta di stile per l’icona che era in Italia. Io spero che lei abbia il coraggio di dire la verità. Io all’inizio le credevo e pensavo che Caltagirone fosse il costruttore romano. Ancora non era venuto fuori proprio tutto. Tra la finta frangetta inguardabile e le sue finte lacrime e i suoi racconti extraterrestri, ma questa donna cosa ha di vero me lo dite? Boh. Ma anche no grazie. Sono piena!”.

Nonostante tutto, però, sembra che anche Arianna David, come Alex Belli e Angela Melillo, abbia rifiutato di varcare l’iconica porta rossa del GF Vip. Ma perché? Anche in questo caso non sono state rese note le motivazioni. Insomma, non rivedremo – per fortuna – Belli dentro la casa del GF e probabilmente nemmeno la David e la Melillo, ma sembrano invece ormai certi gli ingressi di: