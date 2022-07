Gf Vip, Antonino Spinalbese nuovo concorrente: la reazione di Belen

Arrivano nuovi indizi riguardo la partecipazione dell’ex fidanzato di Belen, padre della sua figlia più piccola, per la partecipazione della nuova edizione del Grande Fratello. Una voce che girava da tempo, all’inizio smentita ma che ora sembra avere una conferma.

Gli indizi

Per indovinare chi saranno i nuovi concorrenti del Gf Vip, il conduttore e direttore di Chi sta postando da diversi giorni alcuni indizi. E così è successo anche per il prossimo concorrente e tutti gli indizi portano ad un solo nome: Antonino Spinalbese. Gli indizi sarebbero un mazzo di chiavi, delle cuffiette per ascoltare la musica e una cover di un cellulare. Come ha riportato anche Deianira Marzano, esperta di gossip, sarebbero oggetti appartenenti proprio a Spinalbese.

La reazione di Belen

Pare che Belen non abbia reagito così bene alla notizia e che, anzi, sia contrari. Queste le voci che stanno girando tra i giornali di gossip più noti e esperti. Tra loro poi non c’è stata solo una relazione ma anche una figlia, la piccola Luna Marì. Sarà forse per questo il malumore?