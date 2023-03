GF VIP, Elenoire Ferruzzi contro Daniele: ‘Tutti ti hanno sgamato’. E’ una Eleonoire Ferruzzi al veleno contro Daniele Dal Moro, con la concorrente che accusa pesantemente il concorrente della Casa del Grande Fratello Vip del proprio disprezzo verso le donne e in particolare quelle presenti all’interno dell’abitazione più famosa dello spettacolo. In particolare, si sarebbe attacca sul rapporto profondamente conflittuale con Oriana Marzoli.

GF VIP, Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro si sarebbe sfogato nel confessionale riguardo Oriana Marzoli, dicendo apertamente di come “sia una ragazza a cui non va mai bene nulla”. Frasi, che riprese in diretta durante il programma condotto da Alfonso Signorini, avrebbero suscitato molteplici polemiche sui social network tra i telespettatori del programma. Tra le persone che sono intervenute nelle dure critiche a Dal Moro, anche Elenoire Ferrurri.

L’ex concorrente, nel merito, avrebbe detto: “Caro Daniele, ormai hanno sgamato tutti il disprezzo che hai verso le donne”. Ha proseguito: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgamato tutti…I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei”. Insomma, le numerose liti inscenate da Daniele Dal Moro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. altro non sarebbero che azioni d’insofferenza verso il genere femminile.

La Ferruzzi continua ad affondare verso Dal Moro: “Il tuo disprezzo verso le donne, ti ha portato a non amare mai nessuna realmente all’interno della casa. In quella casa nessuna donna ti è mai andata bene… Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta”. Dal canto suo, Daniele Dal Moro visionato il commento dell’ex concorrente, ha voluto rispondergli con poche ma pungenti parole: “Cara Elenoire, sei una povera rosicona. A me fate semplicemente tanto ridere e tanta tenerezza perché non sapete nulla di ciò che è successo nella casa”. La situazione si fa incandescente.