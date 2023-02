GF VIP, la mamma di Tavassi contro il reality: ‘Servono liti per essere protagonisti? State sbagliando’

È stata una puntata particolarmente accesa quella del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 20 febbraio. Dopo le numerose liti avvenute durante la settimana scorsa e i comportamenti non proprio corretti dei concorrenti, la produzione ha deciso di prendere alcuni provvedimenti. Si è così deciso di dimezzare il budget settimanale per la spesa, per due settimane, e anche quello per il vino.

La mamma di Tavassi sulle troppe liti al GF VIP

Una scelta che Alfonso Signorini condivide dal momento che mal tollera il clima di tensione venutosi a crearsi all’interno della casa. Ma c’è chi punta il dito sostenendo che siano gli stessi autori del programma a godere di queste liti, mostrando in puntata solo ciò che conviene far vedere al pubblico per tenere alta l’attenzione sullo show. A dirlo è la madre di Edoardo Tavassi, alla quale il provvedimento disciplinare non è andato giù.

Emanuela Fuin, spettatrice molto attiva sui social, ha condiviso durante la serata il suo pensiero riguardo a quanto accaduto. Non contenta della decisione presa dalla produzione di dimezzare il budget, ha scritto un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram: “Il GF vuole un clima ‘peace and love’”, inizia a dire, aggiungendo: “Però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol.

Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”. Parole che hanno riscosso il consenso di molti telespettatori del programma, che si sono detti d’accordo con l’ipotesi della strategia per attirare l’attenzione e fare magari più ascolti.