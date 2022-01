GF Vip News, Alex Belli lascia Delia Duran: il messaggio dell’attore

Alex Belli lascia Delia Duran e lo fa sapere a tutti con un Tweet. La decisione arriva il giorno dopo l’incontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante in quell’occasione Belli sembrasse disposto a tutto pur di convincere Delia a scommettere nel loro “amore libero”. Ma adesso sembra che Alex abbia preso una decisione completamente diversa e definitiva: lasciare la Duran, per darle modo di proseguire il suo percorso da sola, libera dal “peso” della loro fin troppo travagliata storia d’amore. Ma sarà davvero la volta definitiva?

Alex Belli lascia Delia Duran: sarà definitivo?

Alex Belli e Delia Duran si erano visti la sera prima nella Casa e Alex sembrava davvero a giocarsi il tutto per tutto pur di non perdere Delia e convincerla a credere nel loro “amore libero”, giurandole amore e di dimostrare davanti a tutti quanto questo amore valga. Ma Delia si è dimostrata delusa e già volte durante la puntata ha minacciato di togliersi la fede dal dito. Ad un certo punto, Alex aveva fatto consegnare a Delia attraverso Soleil un bigliettino: non si sa cosa ci fosse scritto ma, a fronte del messaggio apparso sui social il giorno dopo, potrebbe essere anche stato un messaggio di addio. Alex, infatti, al mattino ha pubblicato un post scrivendo che la sua storia era ormai finita. Ecco il testo completo.

Alex Belli lascia Delia Duran: il messaggio sul Twitter

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Ma Delia Duran non è rimasta in silenzio: anche lei vuole una pausa di riflessione nella relazione con Alex, da cui si sente presa in giro. Quello che teme è soprattutto il rapporto che ha con Soleil. “Non si capisce se è innamorato di me o di Soleil, capite il mio stato d’animo? Io sono rimasta scioccata di essere riuscita a perdonarlo subito e nonostante tutto lui ha continuato a parlare solo di lei. Continua il suo giochetto. Io adesso dico basta. Ho deciso, voglio una pausa di riflessione, la complicità con lui si è rotta”, ha detto alle sue coinquiline in un momento di sconforto.

