GF Vip News, Barbara d’Urso in studio con Alfonso Signorini: ecco quando

Ha condotto per anni il GF VIP, anche quello nella versione tradizionale, e con il suo ‘ragazzi’ è diventata famosissima, quasi una voce ‘fuori campo’ riconoscibile ovunque. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5, che presto ritornerà nello studio del Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini.

GF VIP: Barbara D’Urso in studio con Alfonso Signorini

Come spiega Giuseppe Candela per Dagospia, presto Alfonso Signorini e Barbara D’Urso dovranno mettere da parte tutti gli attriti perché si incontreranno nello studio del GF VIP. E la regina del pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere ospite proprio nella serata della finale, il 14 marzo. Il motivo? Il giorno dopo, il 15, su Italia 1 prenderà il via una nuova e imperdibile edizione de La Pupa e il Secchione, che sarà condotta proprio da Barbara D’Urso e forse sarà un modo per presentarla, per fare pubblicità.

Cast La Pupa e il Secchione 2022

Unica certezza per La Pupa e il Secchione: prenderà il via martedì 15 marzo. Poi sul cast continua ad esserci il mistero: al momento, stando a quanto riporta Dagospia, i nomi più papabili sono quelli di Antonella Elia, Barbara Alberti e Federico Fashion Style, ma per Tv Blog c’è anche il nome di Soleil Sorge, che si sta facendo notare nella casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti, invece, potrebbero esserci Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Volente, Aristide Malnati (quest’ultimo nel ruolo di secchione), ma nulla è ancora certo.