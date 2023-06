GF VIP/NIP 8, ecco quando inizia: data e concorrenti

Starebbero arrivando le prime anticipazioni riguardo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se in un primo momento si pensava alla cancellazione del reality show almeno dai palinsesti Mediaset, per la pulizia dal trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, il programma avrebbe trovato una riconferma in vista del prossimo futuro. Una nuova stagione, ma che potrebbe aver stravolto completamente il format del programma.

Per la prossima stagione del GF VIP, volti famosi e non

Sarà un mix di volti dello spettacolo e autentici sconosciuti, quella che vedremo prossimamente all’interno di Canale 5 per quello che concerne il famoso reality show. Il programma, da quello che possiamo anticiparci, verrà elaborato con l’obiettivo di ridurre la volgarità al minimo indispensabile, anche per ingraziare le volontà dell’editore Pier Silvio Berlusconi.

Chi troveremo in studio nella prossima stagione?

L’inizio del reality show ha già una data: lunedì 18 settembre 2023. Tutto sarebbe infatti pronto per l’ennesima stagione del GF VIP, che deve rispondere al calo di ascolti avvenuto lo scorso anno. Al timone, tra la sorpresa generale, riconfermato Alfonso Signorini. Il conduttore però si vedrà privato di due opinioniste storiche del programma, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Secondo le prime informazioni, la Casa quest’anno sarà divisa in questa maniera: 12 vip e otto NIP, ovvero personalità che nulla hanno a che vedere col mondo dello spettacolo.

Il programma quanto durerà?

Pier Silvio Berlusconi ha voluto riconfermare il Grande Fratello VIP del prossimo anno col paracadute. Infatti, il reality ha una data d’inizio ma non una data di fine. Come fanno trapelare dagli studi di Mediaset, la trasmissione andrà avanti su Canale 5 finché porterà buoni risultati in termini di ascolto. Qualora non accadesse così, il programma potrebbe vedere un arresto improvviso con un finale riparativo. Insomma, gli autori dovranno proporre ogni sera un prodotto di successo, per essere riconfermati ogni settimana.