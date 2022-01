GF VIP: televoto, percentuali e votazioni oggi 24 gennaio 2022. Soleil Sorge, Kabir Bedi e Federica Calemme in nomination

Dopo la puntata di venerdì e l’eliminazione di Valeria Marini e Giacomo Urtis, stasera, come ogni lunedì che si rispetti, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’esperimento ‘sociale’ che sta appassionando milioni di telespettatori, tra amori che nascono, amicizie al capolinea e grandi emozioni. Ma chi oggi è a rischio eliminazione? Chi dei concorrenti in nomination verrà condannato al televoto eliminatorio di venerdì prossimo? Chi, invece, si salverà? Scopriamolo insieme con le prime percentuali!

GF VIP, le percentuali di televoto di Kabir Bedi, Federica Calemme, Soleil Sorge di oggi 24 gennaio 2022

Al televoto tre concorrenti: Soleil Sorge, una delle più discusse e chiacchierate di questa edizione, una vera protagonista, Kabir Bedi, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre e Federica Calemme, una delle ultime arrivate e sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi. Chi di loro verrà salvato? Sì, perché il pubblico dovrà rispondere a questa domanda e salvare solo uno dei ‘vipponi’ in nomination. Poi, chi verrà ‘graziato’ avrà il duro compito di condannare uno degli altri due ‘avversari’ all’eliminazione.

GF VIP: chi viene salvato tra Soleil, Kabir e Federica? I sondaggi di lunedì 24 gennaio 2022

Stando ai sondaggi pubblicati da Grande Fratello Forum, la preferita del pubblico sembra essere Soleil Sorge con il 39,21%. Seguita da Kabir Bedi con il 35,12 e da Federica Calemme, ultima in classifica, con il 25,64%. Ricordiamo che si tratta di voti parziali, non ufficiali. Bisognerà, quindi, aspettare la puntata di questa sera per capire cosa deciderà di fare il pubblico. E cosa deciderà di fare il vippone che si salverà!