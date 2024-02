Ghali a Sanremo 2024 con Casa Mia: testo e significato canzone, chi è, fidanzata, vita privata

Ghali a Sanremo 2024: per la prima volta il rapper italo-tunisino si esibirà sull’ambitissimo Palco del Teatro Ariston. Diamo un’occhiata alla sua vita privata e, soprattutto, al testo e al significato della canzone che presenterà nel corso della kermesse canora più attesa dell’anno: Casa Mia.

Nonostante Ghali si sia già esibito sullo scintillante palco del Festival di Sanremo, quella del 2024 sarà la sua prima volta in qualità di Big in gara. I fan dell’artista, oltre che essere certi delle sue doti canore, vorrebbero sapere di più sulla sua vita privata: il rapper è fidanzato? Ma, soprattutto, quale canzone presenterà nel corso della 74esima edizione della kermesse canora più attesa dell’anno? Scopriamo di più su Ghali e sul suo brano Casa Mia.

Chi è Ghali? La biografia

Nato a Milano il 21 maggio del 1993 da genitori tunisini, Ghali Amdouni ha oggi 30 anni (febbraio 2024). Da ciò che si apprende, è sempre vissuto in Lombardia, più precisamente nel quartiere Baggio. A seguito di un’infanzia difficile, il giovane Amdouni ha cominciato ad interessarsi all’hip hop, facendo musica con il nome d’arte di Fobia e poi di Ghali Foh. È stato nel 2011 che ha fondato la band musicale Troupe d’Élite, per poi sciogliersi nel 2014.

Percorrendo la carriera di solista e facendosi conoscere al grande pubblico semplicemente come Ghali, durante la sua carriera di successo, per il momento, ha pubblicato quattro album (dal 2017 al 2023: Album, DNA, Sensazione Ultra e Pizza Kebab Vol. 1) e diversi pezzi di tendenza. Il primo riscontro assolutamente positivo da parte degli ascoltatori è stato, senza alcun dubbio, Ninna Nanna. Da sempre vicino al tema dei migranti, parteciperà all’edizione 2024 del Festival di Sanremo con la canzone Casa Mia.

Brani famosi

Questi alcuni dei suoi singoli più famosi:

Ninna Nanna

Habibi

Cara Italia

Hasta la vista

Good Times

Wallah

Fortuna

Baba

Vita privata e Instagram: Ghali, chi è la fidanzata Camilla Venturini

Stando a quanto riportano le ultime notizie, Ghali è fidanzato dall’inizio degli anni 2020 con l’imprenditrice della moda Camilla Venturini da Brescia. Nonostante il cantante sia molto riservato, si sa che è stato fidanzato con la modella Maricarla Boscono.

L’amatissimo Ghali, sul suo profilo Instagram, è seguito da circa 2,7 milioni di follower. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @ghali. Nel suo feed, Lo condivide foto della sua luminosa carriera e del suo privato.

Sanremo 2024: Casa Mia, testo e significato della canzone

Da ciò che si apprende, la canzone di Ghali, Casa Mia, parla della ricerca delle proprie origini da parte del protagonista. Senz’altro, non mancano dei nessi legati alla politica. A tal proposito, il diretto interessato ha dichiarato in un’intervista su RaiPlay:

«È un viaggione, è come un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico. Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono.»

Testo completo Casa Mia

Il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Ma che ci fai qui da queste parti

Quanto resti e quando parti

Ci sarà tempo dai per salutarci

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Zitti non ne posso parlare

Ai miei figli cosa dirò

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro

Mi manca la mia zona

Mi manca il mio quartiere

Adesso c’è una sparatoria

Baby scappa via dal dancefloor

Sempre stessa storia

Di alzare un polverone non mi va (va)

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace

Ma il prato è verde, più verde, più verde

Sempre più verde (sempre più verde)

Il cielo è blu, blu, blu

Molto più blu (ancora più blu)

Non mi sento tanto bene

Però

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

Ma qual è casa tua

Ma qual è casa mia

Dal cielo è uguale, giuro