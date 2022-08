Giacomo Cavalli: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata del possibile nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Dopo l’amore breve ma intenso con l’attore turco (diventato famoso anche in Italia) Can Yaman, Diletta Leotta, volto di Dazn, sembrerebbe essersi lasciata andare alle grandi emozioni. E forse è proprio Giacomo Cavalli la sua nuova fiamma. Sarà la volta buona? I due, intanto, sono stati ‘paparazzi’ insieme e lei ha pubblicato su Instagram la prima foto ‘ufficiale’.

Chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Giacomo Cavalli, classe 1994, è originario di Brescia e nella vita lavora come modello testimonial per diversi brand di alta moda, come Liu Jo, Dolce & Gabba, Ports. Dopo una laurea in Economia e Gestione Aziendale, ha conseguito un Master, ma è anche un grande appassionato di vela. D’altra parte, è figlio di Beppe Cavalli, affermato e famoso velista. Di lui sappiamo che ama viaggiare, praticare sport ed essere circondato dagli amici di sempre.

Giacomo Cavalli: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @cavalligiacomo vanta oltre 56 mila followers.