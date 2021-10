Giacomo Urtis: chi è il chirurgo dei vip, età, carriera, prima e dopo, Instagram, curriculum, patrimonio, altezza, gossip

La casa del Grande Fratello Vip come ogni lunedì sta per aprire le porte e Alfonso Signorini è pronto a condurre una nuova ‘scoppiettante’ puntata del reality, che da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma come ogni lunedì che si rispetti, la trasmissione è anticipata da un altro appuntamento ‘imperdibile’, quello con il GF Vip Party che vede al timone Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Tra gli ospiti di questa sera anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ma conosciamolo meglio!

Giacomo Urtis: chi è, anni, che lavoro fa

Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre del 1977, sotto il segno della Bilancia. Dopo aver trascorso i primi anni di vita a Caracas, Urtis ha fatto ritorno in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Nel 2002 si è laureato all’Università di Sassari e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia. A Milano, invece, ha conseguito il Master in Chirurgia Estetica che porterà ad essere quello che è oggi: chirurgo estetico, molto richiesto dai vip.

Ha fondato la sua azienda, la Dr Urtis Clinic, e opera tra Roma e Milano. Recentemente il chirurgo ha aperto anche un centro a Londra e ha lanciato una linea di cosmetici di successo. Urtis non è nuovo ai reality: prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, nel 2017 ha partecipato alla 12esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Giacomo Urtis: vita privata, chi è il fidanzato

Giacomo Urtis è omosessuale e in passato ha avuto una relazione con Rodrigo Alves, il Ken umano (oggi Jessica Alves, la Barbie umana). Attualmente si sa veramente poco della vita privata del chirurgo amato dai vip.

Giacomo Urtis: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @giacomourtis vanta 643 mila followers.