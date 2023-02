Giaele De Donà, chi è il padre Andrea: età, lavoro, moglie, figli

I colpi di scena al Grande Fratello Vip, il reality show di successo di Canale 5, non mancano mai. Così come le grandi emozioni e Alfonso Signorini ha abituato bene il pubblico. Tra storie d’amore che nascono, strategie vincenti (e non), polemiche e confronti. Per non parlare di discussioni accese e antipatie. Questa sera, però, andrà in onda la trasmissione con il doppio appuntamento settimanale e nella casa più spiata d’Italia entrerà il papà di Giaele De Donà, una delle protagoniste di questa edizione. Che ha sempre fatto parlare di sé e della sua idea di amore libero, nonostante sia sposata con Brad.

Cosa sappiamo sul papà di Giaele De Donà al GF VIP

Questa sera, stando alle anticipazioni, Andrea, il papà di Giaele De Donà ritornerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a sua figlia. I due si erano già incontrati nel giardino l’11 novembre scorso, quando la concorrente aveva ripercorso tutta la storia della sua famiglia, dal divorzio dei genitori alla malattia della madre.

“Sono felice di vederti, sono venuto fino a qui per te. Io sono venuto anche perché ho un bel po’ di preoccupazione per le tue debolezze. La tua vita è all’esterno, la tua famiglia da costruire” – aveva detto Andrea, che non aveva certo nascosto la sua preoccupazione per la figlia, che all’epoca era molto vicina ad Antonino Spinalbese.

Il rapporto padre figlia

“Non sai cosa darei per parlare con mio padre. Io e mio padre siamo molto legati, non so neanche come descriverlo. Amo mio padre più di me stessa, lui è tutto per me. E’ un amore che non ho mai provato, mi siedo e cerco di pensare alla sua voce, come se mi stesse parlando adesso” – aveva detto più volte Giaele. Non sappiamo bene cosa faccia nella vita Andrea, ma ha conquistato tutti dal primo incontro con la figlia per la sua calma e la sua determinazione. Stasera ritornerà nella casa più spiata di sempre!