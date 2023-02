Giaele De Donà, chi è la mamma: età, lavoro, malattia, figli e vita privata

Giaele De Donà, modella, artista, fashion blogger, nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è lasciata andare a un racconto che riguarda aspetti più intimi della sua vita personale e, in particolare, ha voluto raccontare della sua mamma.

Chi è la mamma di Giale De Donà?

La mamma di Giaele si chiama Tatiana e soffre di una malattia invalidante che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Un dolore per la giovane concorrente del GF Vip che aveva solo 3 anni quando la mamma ha iniziato a stare male. “A un certo punto non è più riuscita ad alzarsi. Lei era in sedia rotelle, io e mio fratello cercavamo di alzarla e farle fare dei passi. Volevamo darle la forza. Io negli ultimi anni la vedo sempre peggio. È anche per questo che mi è stato difficile venire qui. Non so quanto tempo ancora avrò con lei, questo mi turba”. Non ha spiegato di quale malattia si tratti ma ha solo chiarito che è invalidante e che peggiora di anno in anno.

La reazione di Giaele alla malattia della mamma

Uno stato di cose che ovviamente fa soffrire la giovane fashion blogger che ha di recente ha incontrato il papà Andrea. “Io ho reagito malissimo quando ha deciso di lasciare mia mamma. Pensavo che sarebbe rimasta sola. Non condanno però la sua scelta, perché non era felice. Io sono entrata in un tunnel e per anni sono stata molto male. Non sapevo come aiutare mia mamma. Cercavo di starle vicino, di darle amore. Non è facile quando vedi una persona sempre più peggiorare. Non potevo fare nulla, ero impotente”.

Il dolore per la lontananza

Nonostante i genitori siano separati, ora tra i due ci sono buono rapporti. Per lungo tempo Giaele ha sofferto della lontananza dalla mamma che aveva soli 23 anni quando ha iniziato a stare male. Per la donna è stato molto difficile accettare di ammalarsi così giovane e questo ha avuto ripercussioni anche nel rapporto con la figlia.