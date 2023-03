Giampaolo Morelli, chi è la moglie: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Il celebre attore italiano Giampaolo Morelli sarà ospite di Loretta Goggi nel salotto di “Benedetta Primavera” e parlerà a cuore aperto: racconterà tutto di sé e della sua vita privata. In studio ci sarà anche la moglie Gloria Bellicchi a cui lui è molto legato. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Gloria Bellicchi: età e lavoro

Gloria Bellicchi è una celebre attrice e modella italiana: è nata a Parm all 2 febbraio del 1979 sotto il segno dell’Acquario. Ad oggi ha 43 anni e una grande carriera alle spalle. Da ragazza ha avuto una lunga carriera come modella: ha sfilato per Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Lancetti e altri nomi molto importanti nella moda italiana. Il successo come attrice arriva grazie alla partecipazione alle fiction italiane, in particolar modo si è distinta per i ruoli in “L’ispettore Coliandro” ed è una delle protagoniste di “R.I.S. Delitti imperfetti”.

Carriera e passioni

Negli ultimi anni ha deciso di riprendere anche in mano lo studio, che aveva lasciato in giovane età. Nel 2006 si è laureata in Scienze Politiche e ha proseguito con un Master in Marketing e Comunicazione, che ha concluso nel 2010. Collabora con People Magazine e Donna Moderna, dove tiene una rubrica sui viaggi. Dal 2012 è direttrice di “Logo Film” ed è molto attiva sulla sensibilizzazione per quanto riguarda il ruolo della donna. La tematica femminista è così forte in lei, che ha deciso di fondare un’associazione culturale “Sursum Corda”, in cui promuove e valorizza il ruolo della donna attraverso conferenze ed eventi.

Vita privata e matrimonio con Giampaolo Morelli

La vita privata di Gloria Bellicchi non è stata semplice. Il suo primo marito è stato l’avvocato romano Andrea Prosperi, i due sono convolati a nozze nel 1977 e hanno divorziato dopo poco meno di due anni. Lui è deceduto nel 2022. Dal 2009 si è legata all’attore Giampaolo Morelli, che ha conosciuto sul set de “L’ispettore Coliandro”, in cui lui è stato protagonista per ben otto stagioni. Hanno deciso di non sposarsi, ma hanno dato alla luce: Gianmarco nel 2013 e Piermaria nel 2016. Ad oggi i figli hanno 10 e 7 anni.

Foto e Instagram

Una curiosità su Gloria Bellicchi è che nel 1998 ha partecipato a Miss Italia aggiudicandosi la vittoria. Lei ha un profilo Instagram creato molto recente e in cui non è presente alcun post. C’è un’altra pagina, però, creata in suo onore da una carissima amica che preferisce rimanere anonima. Nella bio c’è scritto: “Pagina dedicata a te, amica speciale.”