Giampiero Ingrassia: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, figlia, Instagram e nuova fidanzata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Giampiero Ingrassia, l’attore e cantante che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata e intima.

Dagli esordi al debutto di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia è nato a Roma il 18 novembre del 1961, figlio Ciccio, grazie al padre è entrato nel mondo dello spettacolo. Nel 1983 ha frequentato il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, poi ha iniziato a muovere i primi passi e ha dedicato la sua carriera quasi interamente al teatro. Con lavori di Neil Simon, Angelo Longoni, Duccio Camerini, Nora Ephron e tanti altri.

Con chi ha lavorato nella sua carriera

Nel corso della sua carriera, poi, ha lavorato con grandi nomi come Gigi Proietti, Daniele Formica, Tosca, Flavio Insinna ed è stato uno dei protagonisti del telefilm Classe di fermo. In televisione, oltre che come attore, è apparso anche come conduttore in trasmissioni come Matinée, Campioni di ballo, Tira e Molla. Ma non solo. Appassionato di Hard rock ed Heavy metal, è stato anche cantante di diverse rock band.

Come è morta la moglie Barbara, la vita privata e la fidanzata

Giampiero Ingrassia è stato a lungo sposato con Barbara Cosentino, la moglie che nel 2013 purtroppo è morta a causa di un malore mentre stava sciando a Roccaraso con la figlia. L’attore quel giorno, il 19 febbraio, era in scena a Napoli per la versione italiana di un musical ispirato al film Frankestein Junior. Ora, dopo diversi anni, Ingrassia sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Veronica, la sua nuova fidanzata.

Instagram: Giampiero Ingrassia punta sui social

Giampiero Ingrassia ha un profilo Instagram e con l’account @giampiero_ingrassia vanta oltre 21 mila followers.