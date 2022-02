Gian Pieretti: chi è, età, carriera, canzoni, Pietre, oggi, chi è la moglie, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gian Pieretti. Ma conosciamolo meglio!

Gian Pieretti: chi è, età, carriera e canzoni

Gian Pieretti, all’anagrafe Dante Luca Pieretti, è nato a Ponte Buggianese il 12 maggio del 1940 ed è un noto cantautore, compositore e paroliere. Dopo essersi trasferito a Milano, ha iniziato a suonare nel gruppo I Satelliti e con loro ha mosso i primi passi nel mondo della musica, tra un successo e l’altro. Ha partecipato al Festival di Sanremo ed è stato autore per tantissimi artisti e nel 2013 ha celebrato i cinquant’anni di carriera all’Auditorium di Mortara, con un concerto in cui hanno partecipato molti musicisti con i quali ha collaboratori come Ricky Gianco, Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Marco Bonino.

Gian Pieretti: chi è la moglie, figli e vita privata

Negli anni ’60, su varie riviste, si è parlato del suo fidanzamento con la segretaria del Clan Celentano, Grazia Letizia Veronese, che è poi diventata in un secondo momento la moglie di Lucio Battisti.