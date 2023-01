Giancarlo Magalli, chi è la nuova fidanzata: età, lavoro, cosa sappiamo sulla vita privata

Giancarlo Magalli oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo e rilascerà un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin. Ad accompagnarlo in studio ci saranno le sue due figlie. Alcune domande sulla sua vita privata sono ricche di curiosità: ad esempio, chi è la sua nuova fidanzata? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata del noto conduttore.

La vita privata di Giancarlo Magalli

Della sua vita privata si hanno davvero poche informazioni, nonostante faccia parte della tv italiana ormai da decenni. Giancarlo è una persona molto riservata e non si lascia andare facilmente a gossip sulle sue relazioni intime. Sono molto noti i sue due matrimoni falliti: il primo con Carla Crocivera, da cui è nata la prima figlia Manuela Magalli; il secondo con Valeria Donati. L’ultima storia del vip ha destato qualche perplessità perché lei ha 17 anni in meno di lui, si sono sposati nel 1989 e sono rimasti insieme per 20 anni. Dal loro amore è nata Michela Magalli, la loro adorata figlia, ma i genitori hanno divorziato nel 2008. Da quel momento cos’è successo nella vita privata di Giancarlo?

Chi è la nuova fidanzata?

Giancarlo Magalli ha una nuova fidanzata? Non lo sappiamo, è sempre molto schivo sulla sua vita privata. Dai profili social non traspare alcun indizio di un nuovo amore. Nonostante questo, durante una delle ultime interviste a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, ha dichiarato: “Ho voglia di innamorarmi? Certo, quella non manca mai, anche se ho 73 anni”. Il conduttore sembra pronto ad un nuovo amore, ma cosa cerca realmente? “Vorrei una donna intelligente e dotata di senso dell’umorismo, sennò con me dura un giorno. Mi piacerebbe se avesse interessi diversi dai miei per arricchirci a vicenda, e deve piacerle viaggiare”, insomma, sembra che abbia le idee molto chiare. Per adesso, l’unico amore della sua vita sembra essere la sua gattina.