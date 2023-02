Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta: età, lavoro, il rapporto con Morena

Gianfranco Funari è stato un giornalista e un conduttore televisivo oltre che un opinionista. È stato legato ad Annamaria Cecchetti che ha conosciuto prima di diventare famoso. Dalla coppia è nata nel 1962 l’unica figlia del giornalista Carlotta Funari. Conosciamo più da vicino l’unica figlia del noto giornalista italiano.

Chi è Carlotta Funari

Sulla vita di Carlotta si sa poco, a parte il fatto che ha avuto uno scontro con la seconda moglie del padre Morena Zapparoli. I diverbi tra le due donne erano iniziate subito dopo la morte del giornalista, il 12 luglio del 2008. Motivo del contrasto la successione. Da allora, il rapporto tra le due è andato avanti sempre in maniera difficile. Non hanno mai trovato una composizione. Anzi anni dopo, precisamente nel 2013 ci furono ulteriori scontri a causa delle condizioni in cui versava la tomba del conduttore al cimitero Monumentale di Milano.

I diverbi tra la figlia di Funari e l’ultima moglie del giornalista

Sembra fosse stata l’ultima moglie a lanciare accuse nei confronti della figlia che di tutta risposta aveva specificato di non essere più andata a trovare il padre dal momento in cui era morto. Carlotta avrebbe anche specificato di non conoscere lo stato in cui si trovava la tomba ma di voler risolvere il problema.

Ma da qui è nata un’ulteriore questione. La figlia di Funari che aveva ritenuto il funerale organizzato al padre eccessivamente lussuoso, riteneva impossibile che la vedova non potesse trovare soldi e tempo per sistemare la tomba. E le liti tra le due per questioni economiche, sono proseguite. La tomba e il suo stato di abbandono, era forse il culmine di dissapori che tra le due andavano avanti da tempo.

La Zupparoli cerca una composizione con Carlotta

A distanza di tempo sembra però che Morena Zupparoli abbia lanciato a Carlotta Funari un messaggio di pace proponendo un incontro tra tutte le donne che hanno fatto parte della vita di Gianfranco Funari in occasione del suo compleanno, il 21 marzo prossimo.