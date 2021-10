Gianfranco Vissani: chi è, età, carriera, ristorante, moglie, figli, piatti, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier con Gianfranco Vissani con la sua ricetta della ‘carbonara’. Avete già l’acquolina in bocca?

Gianfranco Vissani: chi è, età, carriera, Scherzi a Parte

Gianfranco Vissani è nato a Civitella del Lago il 22 novembre del 1951: è un cuoco, gastronomo, scrittore, ristoratore, critico gastronomico e personaggio televisivo. Vissani ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l’Istituto professionale alberghiero di Spoleto nel 1967, e ha iniziato poi a lavorare in diversi alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane. Nel 1973 ha rilevato il ristorante paterno, sulle rive del lago di Corbara, e nel frattempo ha iniziato a collaborare con testate giornalistiche, curando anche rubriche per la radio e la televisione. Nel 2011 si è trasferito a Gravina in Puglia ed è qui che gestisce un ristorante “Antica masseria dell’alta Murgia“.

Gianfranco Vissani: la vita privata, i figli, ex moglie

Della vita privata di Gianfranco Vissani si sa veramente poco. Sappiamo che è stato sposato con Eleonora e che i due hanno avuto dei figli, tra cui Luca che aiuta nella gestione del ristorante di famiglia. Nel 2019, lo chef è stato paparazzato in compagnia di Elisa Isoardi, ma forse i due sono solo grandi amici.

Gianfranco Vissani: curiosità e Instagram

Vissani ha partecipato a MasterChef.

Stima Carlo Cracco, Massimo Bottura e Filippo La Mantia.

Su Facebook è particolarmente attivo.