Gianluca Costantino, chi è il nuovo concorrente del GF VIP: età, lavoro, immagini, altezza, data di nascita, fidanzata, Instagram

Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sta per varcare la soglia della porta rossa anche il bel Gianluca Costantino, testimonial intimo di Dsquared e coaching online, che probabilmente arriverà con l’obiettivo di scombussolare gli equilibri già precari dei ‘vipponi’. Ma intanto, conosciamolo meglio!

Gianluca Costantino, chi è il nuovo concorrente del GF VIP: età del modello, lavoro

Gianluca Costantino è un nuovo concorrente del GF VIP. Di lui sappiamo che è nato a Napoli nel 1988, ha 34 anni e non sembrerebbe essere un volto noto del mondo dello spettacolo. Gianluca Costantino, infatti, lavora come financial advisor, è laureato in economica e finanza ed è un grande appassionato di fitness, oltre che essere un coaching online. Fisico scultoreo, grande amante di sport e testimonial intimo del noto brand Dsquared, stando alla sua biografia su Instagram.

Chi è la fidanzata di Gianluca Costantino?

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, ma molto probabilmente Gianluca Costantino è single. Troverà l’amore nella casa più spiata d’Italia?

Gianluca Costantino: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gianlucacostantino vanta oltre 21 mila followers.