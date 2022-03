Gianmarco Onestini: chi è, età, laurea, fidanzata, Soleil, Instagram, La Pupa e il secchione

Finalmente sta per cominciare una nuova edizione della Pupa e il secchione, programma in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. L’edizioni di quest’anno conterà molte personalità interessanti che si daranno del filo da torcere l’un l’altro, si preannuncia, insomma, una sfida davvero interessante e che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Conosciamo meglio uno dei concorrenti, Gianmarco Onestini.

Gianmarco Onestini: chi è

Gianmarco Onestini è nato a Bologna il 24 ottobre del 1996: ha 24 anni ed è del segno dello Scorpione. E’ alto 190 centimetri e pesa 80 kg, misure davvero invidiabili: del resto è un modello oltre che uno studente. Ha partecipato al Grande Fratello 16 e, nel 2019, al Grand Hermano. Suo padre è un avvocato, la mamma un medico e il fratello è il famoso Luca Onestini, più grande di lui e famoso per aver partecipato a Uomini e Donne e Grande Fratello VIP. Gianmarco ha studiato al liceo Linguistico e poi Giurisprudenza all’università di Bologna. Ama molto gli sport: pratica boxe, MMA e surf. Ama molto anche la musica: non solo si diverte a fare video in cui balla e canta ma suona anche la chitarra e l’ukulele.

Carriera televisiva in Spagna: Grande Fratello e Grand Hermano

Gianmarco non è un volto nuovo nell’ambito della televisione: ha infatti partecipato nel 2019 al Grande Fratello, poi al Grand Hermano ed è stato anche il vincitore di “Il Tiempo del Descuento” (spin off del Grand Hermano). Nel 2021 è arrivato secondo a “Supervivientes“.

La fidanzata

E’ stato famoso, nel Grand Hermano, per la sua relazione con Adara Molinero: si trasferì addirittura per vivere con lei (in Spagna), ma scoprì poi diversi tradimenti. Pe tale motivo lasciò Adara, ma a causa del Covid restò bloccato in Spagna.

Instagram

Gianmarco è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram: si diverte a fare reel e video in cui canta e balla, talvolta insieme al fratello Luca. Realizza anche dei video a proposito dei suoi sentimenti. Il suo profilo ha subito un vero boom dopo la sua partecipazione al Grand Hermano. Attualmente conta 904mila follower. Questo è il suo profilo ufficiale gianmarco.onestini.

(Foto IG ufficiale di Gianmarco Onestini)

