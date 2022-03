Lorenzo Orsini: chi è, madre, instagram, facebook, la Pupa e il Secchione

E’ tutto pronto per l’appuntamento con “La Pupa e il secchione“, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso e in onda su Italia 1 che tanto sta avendo successo in Italia. In vista dell’inizio di questa edizione del 2022 siamo ponti a presentarvi i vari concorrenti: tanti i giovani che cercheranno di accaparrarsi la vittoria. Tra di loro spicca il nome di Lorenzo Orsini, chiacchierato giovanissimo rapper che, sembrerebbe, sia il figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Conosciamolo meglio!

Lorenzo Orsini: chi è

Lorenzo Orsini è nato a Formigine (Modena) nel 2000. E’ un rapper il cui nome d’arte è Lollo G ed è famoso per le collaborazioni avute con nomi importanti della musica quali Achille Lauro, Ghali, Gué Pequeno, l’amico Moreno e Lil Wayne. Studia Giurisprudenza all’università. La mamma è un’avvocatessa e il padre sembrerebbe essere Vittorio Emanuele di Savoia: sarebbe stato presente fino ai 3 anni di Lorenzo, per poi rivederlo di nuovo a 15 anni. Questa notizia è stata smentita proprio da Vittorio Emanuele (anche a Pomeriggio 5).

La carriera musicale

Lorenzo Orsini è molto famoso sui social, soprattutto tra gli amanti della musica rap. Oltre alle collaborazioni già citate il giovane ha pubblicato diverse canzoni su YouTube tra cui ricordiamo “Questa volta no” (insieme a Moreno). Altre canzoni sono “Voglia di te” e “Salgo su”.

Curiosità su Lorenzo Orsini

Attualmente non si sa se Lorenzo Orsini sia fidanzato, ma in passato ha avuto una relazione con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Tra i suoi hobby c’è la passione per il gioco del calcio. Segnaliamo anche che Lorenzo ha vinto un premio al “Premio Lunezia“: Indieffusioni (sezione indipendenti).

Instagram

Lorenzo Orsini è molto seguito sui social, particolarmente Instagram: il suo profilo iamlollog conta ben 137mila follower.

