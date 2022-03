Offerte MediaWorld, smart tv e soundbar in sconto per il Red Weekend il 12 e 13 marzo 2022

Offerte MediaWorld. E’ sicuramente un momento da cogliere al volo. Ci sono importanti occasioni, sconti fantastici e prezzi spericolati, meglio di così non si può! La catena di distribuzione tedesca specializzata in elettronica propone le sue ultime offerte valide proprio per questo fine settimana. Scopriamo insieme le principali promozioni.

Tutti gli imperdibili sconti MediaWorld

Prima fra tutte, è senza dubbio l’offerta che prevede ben ottanta euro di sconto sulla Smart TV di GL da 43 pollici, 4K Ultra HD, processore Quad Core 4K AI Sound: ora è per voi disponibile a 449 euro, ma solo fino a domani. Il dispositivo è dotato di Wide color, in grado di riprodurre con estrema precisione anche la più sottile variazione cromatica ed elevare al massimo le esperienze di fruizione su schermo. Senza dimenticare l’assistente vocale preferito che aiuta l’utente a gestire meglio la smart tv.

Samsung Crystal UHD 4K

Molto interessante, poi, anche la promozione su Samsung Crystal UHD 4K, sempre da 43 pollici, che ora costa 436 euro e non più a 699 euro, come normalmente previsto dal listino. Anche qui, un design assolutamente eccentrico, utrasottile, tecnico. Sia chiaro: parliamo di un processore Crystal 4K ultra HD, Dynamic Crystal Color grazie al quale lo schermo prende vita con colori cristallini e realistici, che scambierete senza dubbio per la realtà effettiva.

TV Sony KD55X85J

Per gli amanti, invece, dei televisori giganti simil cinema, c’è una variante Samsung, una smart tv da 75 pollici. Che almeno fino al 13 marzo non sta più 1399 euro di listino, ma 899. Un’altra offerta è senza dubbio quella del TV Sony KD55X85J da 55 pollici, che scende ben sotto la soglia dei 1000 euro (1149 di listino), disponibile a 799 euro. Mentre il famoso Samsung Neo QLED QE65QN95A da 65 pollici può essere vostro a 2199 euro, scontato di mille euro! Ancora offerte: anche le soundbar Non dimentichiamo, inoltre, che anche la soundbar Samsung HW-950A/ZF è in saldo: si può ottenete con un forte sconto, visto che passa da 1499 euro a 999. In questo stesso segmento di mercato c’è, poi, anche la Sony HT-S20R a 179 euro, 70 euro in meno rispetto ai 249 di listino. La Sony HTS350, invece, passa a 189 euro, più o meno 80 euro in meno rispetto alla norma.