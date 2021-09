Gianmarco Tamberi: chi è, età, carriera, Olimpiadi di Tokyo, chi è la fidanzata Chiara, matrimonio, Instagram, altezza, biografia

Tutto pronto per la nuova e imperdibile stagione di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Alla conduzione come sempre ci sarà Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti. Si parte oggi con la prima puntata e tra i protagonisti ci sarà Gianmarco Tamberi, il vincitore del salto in alto di Tokyo 2020. Ma conosciamolo meglio!

Gianmarco Tamberi: chi è, età, carriera

Gianmarco Tamberi è nato a Civitanova Marche il 1 giugno del 1992 ed è un famoso altista italiano, campione olimpico a Tokyo 2021 e campione mondiale indoor a Portland 2016. Ma non solo. E’ anche campione europeo ad Amsterdam 2016 e detentore del record nazionale sia outdoor che indoor. E’ soprannominato Half-shave o Gimbo ed è figlio dell’ex saltatore in alto e primatista Marco Tamberi, suo attuale allenatore. Anche il fratello, Gianluca, è un atleta, è un primatista italiano juniores del lancio del giavellotto, oltre che un modello e un attore.

Gianmarco Tamberi: chi è la fidanzata Chiara, matrimonio

Gianmarco Tamberi è felicemente fidanzato con Chiara Bontempi: si conoscono da quando sono adolescenti e hanno deciso di vivere insieme ad Ancona. L’atleta, prima di partire alla volta di Tokyo, ha regalato alla bella Chiara un anello e le ha chiesto di sposarlo: i due, felicissimi e complici come non mai, convoleranno a nozze nel 2022.

Gianmarco Tamberi: Instagram

Gianmarco Tamberi è molto seguito su Instagram. Con l’account @gianmarcotamberi vanta 496 mila followers.