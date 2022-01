Gianmaria Antinolfi, chi è la mamma Esmeralda: età, lavoro, cognome, figli, Instagram, marito, Sophie Codegoni

Tutto pronto per una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti di questa sera ci sarà sicuramente Gianmaria Antinolfi, che dopo aver lasciato ‘a casa’ la fidanzata Greta (ormai ex), si sta avvicinando sempre di più alla bella Sophie. Tra non poche frecciatine di Soleil, sua vecchia conoscenza, e polemiche che dilagano nella casa più spiata d’Italia. Questa sera, come ha anticipato Alfonso Signorini, Gianmaria riceverà una bella sorpresa e le emozioni non mancheranno. Entrerà sua mamma? Chissà… Intanto, conosciamola meglio!

Gianmaria Antinolfi, chi è la mamma Esmeralda: età, lavoro

Si chiama Esmeralda Vetromile ed è la mamma di Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip, uno dei più discussi del reality. Di lei sappiamo che è un’imprenditrice napoletana ed è proprietaria di una società di organizzazione di eventi del circolo Rari Nates di Napoli. Non si hanno molte informazioni sul marito e sulla sua vita sentimentale, chissà!

Esmeralda Vetromile: Instagram della mamma di Gianmaria Antinolfi

Esmeralda ha un profilo Instagram e con l’account @e.vetromile vanta oltre 800 followers.