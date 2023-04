Gianni Sperti: chi è, età, carriera, Uomini e Donne, oggi, foto, Instagram, ex moglie, compagno, figli

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo su Canale 5 in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi arriveranno in studio molti ospiti inediti, fra questi anche l’ex ballerino e oggi opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti. Parlerà di sé a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Gianni Sperti: età, carriera, Uomini e Donne

Gianni Sperti è nato il 12 aprile del 1973 a Manduria, in provincia di Taranto, sotto il segno dell’ariete e oggi ha 50 anni. Nasce in una famiglia molto amorevole: i suoi genitori si vogliono molto bene e stanno insieme da oltre 50 anni. Sin da piccolissimo, ha un grande amore per la danza, così, a 16 anni inizia a studiare ballo moderno e danza classica. Ha iniziato, così, a fare numerosi provini per la tv e ad ottenere qualche ruolo in: “La sai l’ultima?”, “Stelle sull’acqua”, “Buona domenica”. Nel 2005 ha vinto il reality “La talpa” e dal 2000 è opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari. Nel 2017 si è laureato in Economia all’Università Sapienza di Roma.

Vita privata: ex moglie, compagno, figli

Dietro le quinte di un programma televisivo per cui Gianni Sperti stava facendo un provino, ha conosciuto Paola Barale, con cui è convolato a nozze. Il matrimonio è durato soltanto tre anni e il divorzio è stato molto burrascoso. Tant’è che lui ha definito questo rapporto come “Il più grande fallimento di tutta la vita”. I motivi della rottura non sono chiari: pare che lui volesse dei figli, mentre lei non era pronta. Tuttavia, molti rumors sostengono, invece, che lui sia omosessuale e l’abbia da poco ammesso a se stesso. Non ha ancora fatto coming out, ma in più occasioni ha detto “Definirmi gay sarebbe un complimento”. Al momento sembra che abbia una relazione con Gioele Celli, ma rimaniamo in attesa di una conferma.

Cosa fa Gianni Sperti oggi, foto e Instagram

Gianni Sperti è opinionista di Uomini e Donne dal 2000 e si gode la vita in tv, anche se ultimamente sta ricevendo moltissime critiche per il suo carattere, che verrebbe poco apprezzato. Potete rimanere aggiornati su di lui seguendo il suo profilo Instagram @giannispertiofficial, su cui vanta ben 1 milione di followers e su cui condivide molti scatti.