Giannino di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Giovanna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra i nuovi cavalieri del parterre maschile anche Giannino, ma conosciamolo meglio!

Giannino di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro e Giovanna

Giannino è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne. Sappiamo che è nato a Tripoli, è papà di due figli (un maschio e una femmina) e ora sta conoscendo la signora Giovanna. Tra i due la frequentazione sembra procedere bene: scoppierà l’amore? Giannino e Giovanna hanno tante passioni in comune: adorano viaggiare e ballare.

In realtà, Giannino, dopo un’esterna, preferisce avere con Giovanna un’amicizia, niente di più.

Chi è Giovanna di Uomini e Donne?

Giovanna è una bella signora, è siciliana, ma ha vissuto per ben 50 anni a Roma. Proprio nella Capitale, infatti, ha lavorato al ‘Palazzaccio’, in cassazione. Ha due figlie, due nipoti e tre pronipoti: sono state proprio le figlie a contattare la redazione del programma per far partecipare la mamma. ‘Mi piacerebbe un cavaliere, un brav’uomo’ – ha detto la donna durante la sua presentazione. Sarà Giannino? Chissà!