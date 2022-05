Gigi D’Alessio: chi è, età, carriera, Instagram, altezza, chi è la nuova fidanzata, moglie, figli

Tutto già pronto, motori accesi e riflettori carichi per questa nuova puntata, straordinaria e serale, di Domenica In, con la bravissima e simpaticissima Mara Venier. Tanti gli ospiti, come sempre, tra questi anche l’intramontabile Gigi D’Alessio. Conosciamolo meglio nell’attesa che inizi la puntata.

Chi è, età, carriera, altezza

All’anagrafe Luigi D’Alessio (Napoli, 24 febbraio 1967), Gigi D’Alessio è un cantautore e produttore discografico italiano.

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi, conquistando 3 dischi di diamante, e più di 100 dischi di platino.

E’ l’unico cantante italiano insieme a Domenico Modugno e Zucchero Fornaciari ad essersi classificato primo nella classifica Billboard “World Chart Usa”.

Vita privata, figli, Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 (la separazione ufficiale è avvenuta nel giugno 2014) con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca, il maggiore dei quali lo ha reso nonno nel 2007.

Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio 2005 e “messa in pausa” nel 2017. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel 2018 la coppia torna insieme, per poi lasciarsi nuovamente.

Stando a quanto riporta Il Mattino, Gigi D’Alessio pare abbia ritrovato la serenità al fianco di una nuova fidanzata. Si tratta di Denise Esposito, classe 1992.

Instagram

Il cantautore dispone di un account ufficiale su Instagram @gigidalessioreal che conta circa 400mila followers.