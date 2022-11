Gigi Proietti: chi era, come è morto, frasi, ultimo film, vita privata, moglie, figlie, età, compleanno

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche quest’oggi, festa di Ognissanti, la Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Nel salotto di Oggi è un altro giorno oggi verrà ricordato anche Gigi Proietti, ecco qualche informazioni sul celebre attore.

Chi era Gigi Proietti e com’è morto

Il 2 novembre dell’anno scorso ci lasciava il grande mattatore Gigi Proietti, che ha ‘sorpreso’ tutti ed è andato via proprio nel giorno del suo compleanno, quando avrebbe compiuto 80 anni. Proietti, ricoverato da alcuni giorni in una clinica di Roma, ha avuto un grave scompenso cardiaco e le sue condizioni sono apparse immediatamente molto critiche. Ha lasciato nello sgomento tutti, ma soprattutto la famiglia, la moglie Sagitta e le due figlie, Susanna e Carlotta.

Biografia

Gigi Proietti è nato a Roma il 2 novembre del 1940 e proprio nella stessa data si è spento l’anno scorso, quando avrebbe compiuto 80 anni. Grande artista: dal teatro, al cinema, alla televisione. Proietti si è affermato prima come attore teatrale: è il 1963 quando ha esordito grazie a Giancarlo Cobelli nel Can Can degli Italiani. E’ considerato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano, un portento sul palcoscenico: basti pensare che il suo spettacolo A me gli occhi please segnò un vero e proprio record con 500.000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma. Ora lo rivedremo per l’ultima volta al cinema nel nuovo film ‘Io sono Babbo Natale’, nelle sale cinematografiche dal 3 novembre.

I funerali e la tomba

Il 2 novembre dello scorso anno la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva proclamato il lutto cittadino per il 5 novembre, giorno delle esequie che sono state trasmesse in diretta su Rai 1. Il corteo funebre è partito dal Campidoglio ed è arrivato al Globe Theatre di Villa Borghese, dove è avvenuta la cerimonia laica alla presenza di molti colleghi e allievi. Poi la cerimonia religiosa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del popolo: il 10 novembre il suo corpo è stato cremato al Cimitero Flaminio e le ceneri consegnate dalla famiglia il giorno successivo. Dopo ben 7 mesi di attesa di sepoltura, Ama e Roma Capitale hanno comunicato che l’artista riposerà in una cappella da edificare nel Cimitero del Verano.

Gigi Proietti: chi è la moglie, le figlie

Gigi Proietti è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Nel 1962 ha conosciuto un’ex guida turistica svedese Sagitta Alter e i due da quel momento non si sono mai più lasciati. Non si sono mai sposati, ma dal loro amore sono nate Susanna e Carlotta, entrambe attrici.