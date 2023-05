Gigi Sabani, chi sono i figli Simone e Gabriele: età, oggi e vita privata

Gigi Sabani è uno dei volti indimenticabili della nostra tv, amatissimo dal pubblico – che non l’ha mai abbandonato nemmeno nel momento più difficile della sua carriera (quello dell’inchiesta giudiziaria dalla quale poi venne scagionato) – e il cui ricordo è più vivido che mai nonostante siano passati già 16 anni dalla sua morte. In carriera lo abbiamo visto imitare praticamente chiunque oltre che vederlo al timone di vari programmi di successo e anche in veste di cantante. Prima della sua tragica scomparsa improvvisa. L’imitatore ha due figli, Simone e Gabriele, nati rispettivamente dai due amori della sua vita.

Cosa sappiamo su Simone Sabani, il primogenito del grande Gigi

Simone è il primogenito del grande Gigi Sabani, figlio dell’imitatore e di Rita Imperi, sua prima moglie. E’ nato nel 1980 e pertanto oggi ha 43 anni. Come il papà ha scelto la strada del mondo dello spettacolo intraprendendo la carriera di attore. Anche se i genitori si separarono quando era molto piccolo del padre conserva un bellissimo ricordo e tiene cari i suoi consigli ricevuti agli inizi della sua carriera. “Non ho mai sfruttato il mio cognome“, ha dichiarato a Sledet in merito al “peso” di portare un cognome così impegnativo. E a proposito dei consigli ricevuti dal padre spiega: “Mi ha sempre detto di credere nella gavetta, di non bruciare le tappe, di cercare di farmi apprezzare dal pubblico prima come persona e poi coma artista”. Simone Sabani ha anche ricevuto negli anni scorsi il premio Vincenzo Crocitti International.

Gabriele Sabani, chi è il figlio di Gigi Sabani e Raffaella Ponzo

Gabriele Sabani è invece il secondogenito dell’imitatore. Purtroppo non ha mai conosciuto il padre: la mamma, Raffaella Ponzo, di mestiere attrice, che è stata fidanzata con il conduttore nel suo ultimo anno di vita, ha scoperto di aspettare un bambino dopo la sua morte. E dopo otto mesi è nato Gabriele che oggi ha 15 anni. Sui social di Raffaella Ponzo (potete trovare qui il suo profilo Instagram) ci sono molte foto mamma e figlio, mentre nei commenti quasi sempre ricorre il ricordo del padre che non c’è più.