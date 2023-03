Gina Rovere, chi è il marito: età e vita privata

La celebre attrice Gina Rovere oggi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Parlerà a cuore aperto soprattutto della sua vita amorosa, che ha sempre voluto mantenere segreta. Ecco chi è stato il suo compagno nella vita e tutto quello che sappiamo su di lui.

La vita privata di Gina Rovere

Gina Rovere è una celebre attrice Romana che ha segnato la storia del cinema e oggi ha 87 anni. La sua carriera è iniziata nel 1953 con “Villa Borghese” e non si è più fermata. Ha recitato in oltre 60 pellicole ed è sempre stata innamorata del suo lavoro, nonché la sua più grande passione, che l’ha sempre assorbita completamente. In più occasioni ha dichiarato di aver vissuto praticamente sul set, tra un personaggio e l’altro. Il successo è arrivato subito e ha lavorato assieme ad alcuni dei più grandi nomi del cinema, come: Roberto Benigni, Carlo Verdone, Totò. Questo l’ha portata ad un’immersione totale nel lavoro, in cui l’amore non ha trovato molto tempo. Infatti, è sempre stata molto schiva sulla sua privata, che ha voluto sempre mantenere segreta.

Chi è il marito dell’attrice?

Gina Rovere è una persona molto riservata sulla sua vita privata e non si hanno molte informazioni in merito. Pare che non abbia mai trovato l’amore vero e non sia mai stata sposata. Tuttavia, pare che abbia avuto diverse storie d’amore con gli attori con cui lavorava, ma non le è mai importato di una famiglia o di un marito. Si è sempre dichiarata una donna forte e indipendente. Dalle informazioni note, pare che non abbia neanche mai avuto figli. Forse oggi rivelerà qualche indizio in più a Serena Bortone?

Le avventure con Totò

Gina Rovere è sempre stata molto vicina al celebre attore Totò e durante le interviste racconta molti aneddoti vissuti con lui. Alcuni di questi hanno anche un’aria molto dolce e romantica, infatti per un periodo alcuni gossip sostenevano una storia tra i due, ma è stato poi smentito. In un’intervista per “Il Davinotti” ha raccontato con aria sognante: “Totò era un gran signore. Pensa che durante una pausa di Risate di gioia venne a sedersi accanto a me e mi cantò la canzone “Core analfabeta”, che aveva appena scritto… Fui la prima ad ascoltarla! Totò mi disse: “Rovere, ascolta cosa ti faccio sentire”, e iniziò a cantare”. Ha poi continuato il racconto: “Io gli dissi “Principe, ma quanto è bella!” e lui rispose “Ehhh, chesta è ‘na cosa grande”. Ce l’aveva scritta su un pezzettino di carta… questi sono momenti che ti rimangono impressi”. Ad oggi l’attrice risulta single e felice nella sua casa a Roma, dove si gode le giornate in tranquillità.