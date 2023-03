Gina Rovere, chi è l’attrice: età, carriera, oggi, film, foto, marito e vita privata

La celebre attrice Gina Rovere oggi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Parlerà degli amori e della carriera da attrice nel cinema in bianco e nero al fianco di Totò. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua vita.

Chi è l’attrice Gina Rovere: età e carriera

Gina Rovere è nata a Roma il 5 maggio del 1935 sotto il segno del toro e oggi ha 87 anni. Inizia la sua carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo come Soubrette per il teatro, ma il suo talento è evidente fin da subito, per cui inizia a lavorare come attrice dopo alcune selezioni del regista Gianni Franciolini. Così debutta per la prima volta nel 1953 con “Villa Borghese”. È ricordata come una delle attrici italiane più prolifiche perché è apparsa in oltre 60 pellicole.

I film e il successo

La sua carriera è stata molto longeva e decisamente ricca: ha segnato la storia del cinema italiano in bianco e nero, ha recitato in tantissimi film, soprattutto commedie e film comici dalle tematiche popolari. Ha lavorato assieme ad alcuni dei più grandi nomi del cinema: Roberto Benigni, Carlo Verdone, Totò e ha anche vinto il premio oscar per il suo ruolo in “La vita è bella!”. L’ultimo film è stato “Benedetta Follia” di Verdone uscito nel 2018, altre pellicole in cui ha recitato sono:

Io sono la primula rossa, 1955

La moglie è uguale per tutti, 1955

Siamo uomini o caporali, 1955

Orlando e i paladini di Francia, 1956

Ci sposeremo a Capri, 1956

Padri e figli, 1957

Femmine tre volte, 1957

Nata di marzo, 1958

Le fatiche di Ercole, 1958

I soliti ignoti, 1958

Gli amanti latini, 1965

Dio perdona… io no!, regia di Giuseppe Colizzi 1967

Colpo di sole, 1968

Comma 22, 1970

Per amore o per forza, 1971

La vita è bella, regia di Roberto Benigni 1997

Gallo cedrone, regia di Carlo Verdone 1998

Bagnomaria, regia di Giorgio Panariello 1999

Benedetta follia, regia di Carlo Verdone 2018

Vita privata: Marito, figli, oggi

Gina Rovere è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, di cui non ha mai raccontato molto. Pare che non sia mai stata sposata, anche se probabilmente ha avuto diverse storie d’amore. Nella vita ha sempre preferito dedicarsi al lavoro e alla carriera che hanno coinciso con il suo più grande amore: la recitazione. Dalle informazioni note, pare che non abbia neanche mai avuto figli. Ad oggi si gode il meritato riposo dopo anni sul set. Forse oggi rivelerà qualche indizio in più a Serena Bertone? Non ci resta che scoprirlo!