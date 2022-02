Ginevra a Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzato, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a La Rappresentante di Lista, che gareggia, saliranno Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Insieme si esibiranno sulle note di Be My Baby (The Ronettes).

Ginevra a Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista: chi è, età, canzoni

Ginevra Lubrano è una giovanissima cantante, una voce promettente, un talento, ed è pronta a salire sul palco dell’Ariston, durante la serata dei duetti, insieme a La Rappresentante di Lista. Di lei non abbiamo tante informazioni, ma sappiamo che vanta esperienze importanti: ha debuttato, infatti, all’Arena di Verona a settembre del 2020 nel corso dell’evento Heroes. Ginevra ha 29 anni, è nata a Torino, ha studiato l’accademia di musica, ma anche scienze politiche e il suo primo EP, Ruins, è uscito nel 2019.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @ginevra.ig vanta oltre 14 mila followers.