Ginevra Pisani torna a L’Eredità? La foto su Instagram e le novità in arrivo per la serata speciale dedicata a Sanremo

Ci siamo. Domani, venerdì 28 gennaio, Flavio Insinna terrà compagnia al pubblico di Rai 1 con uno speciale dedicato al Festival di Sanremo, che debutterà il 1 febbraio per la sua 72esima edizione. In prima serata, infatti, andrà in onda l’Eredità e ritorneranno a giocare sette campioni delle passate edizioni del quiz game più amato e seguito di sempre.

L’Eredità-Speciale Sanremo venerdì 28 gennaio 2022: chi sono i concorrenti

Venerdì 28 gennaio, in prima serata, andrà in onda uno speciale de l’Eredità interamente dedicato al Festival di Sanremo. Giocheranno 7 campioni delle passate edizioni, ma al momento resta incognita la loro identità. Quello che è certo, invece, è che le domande saranno in buona parte sulla kermesse musicale: saranno davvero pronti? Conosceranno tutto dell’Ariston?

L’Eredità Sanremo 28 gennaio 2022

Non solo domande. Nel corso della serata Flavio Insinna intervisterà anche dei personaggi legati al Festival di Sanremo, ma prima i concorrenti dovranno vedersela con diversi giochi: dominio musicale, lol, scalata doppia, i fantastici quattro, scalata doppia, scossa, scalata doppia, lista, paroloni, scalata doppia, triello, calci di rigore e l’amata Ghigliottina.

Ginevra Pisani torna a L’Eredità?

Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne, ha lasciato poche settimane fa l’Eredità, ma forse proprio domani potrebbe ritornare nel quiz game. Sarà lei o ci sarà Giovanna Civitillo, ex professoressa e volto de la ‘scossa’? Lo scopriremo solo sintonizzandoci domani, venerdì 28 gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa!