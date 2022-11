Gino Santercole, chi è il figlio Simone: età, lavoro, Instagram

Torna il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi si ricorderà Gino Santercole, amico, nipote e storico collaboratore di Adriano Celentano. E in studio ci saranno il figlio Simone e il musicista Gianni Dall’Aglio: insieme ripercorreranno la carriera e i successi di un uomo che ha fatto, con le sue canzoni, la storia della musica italiana.

Cosa sappiamo sul figlio di Gino Santercole

Gino Santercole, storico collaboratore e nipote di Adriano Celentano (figlio di sua sorella Rosa), per un periodo è stato anche cognato del grande cantautore. Sì perché Santercole si è innamorata e ha sposato Anna Moroni, nonché sorella di Claudia Mori. E da quell’amore, durato anni, sono nati due figli: tra di loro anche Simone, che oggi lavora nel mondo dello spettacolo, ma da dietro le quinte. Lui, infatti, stando alle frammentarie informazioni che si trovano in rete gestisce un’agenzia di attori, ed è una sorta di talent scout.

Pare abbia una moglie e due figli, uno nato proprio nel giorno del compleanno del nonno Gino. “Musica e sport sono le mie passioni, quelle per cui vivo e da cui ricevo energia. Senza contare che proprio il giorno del mio compleanno, il 23 novembre, è nato il mio nipotino Cristiano (figlio di….mio figlio Simone!); una vera gioia per me. Mi sembra di avere 30 anni” – aveva raccontato Santercole nel 2011, qualche giorno prima della morte, ai microfoni del sito Il cofanetto magico.

Il rapporto con Anna Moroni e l’incontro con Melù

Gino Santercole, quindi, ha sposato Anna Moroni, poi dopo un periodo buio, tra depressione e rapporti tesi con Adriano Celentano, ha cercato di voltare pagina. E ha conosciuto Melù, un’attrice: i due, infatti, si sono incontrati sul set di un film nel 1973 e la donna è stata al suo fianco per anni, fino alla morte del cantautore avvenuta nel 2018 a Roma, stroncato da un infarto.

“La mia seconda moglie, Melù, una donna bellissima, che mi è stata accanto con tanto amore. Melù era un’attrice e una cantante molto brava. La conobbi sul set di un film. Dico “era”, in quanto per me ha lasciato il cinema. Abbiamo fatto tante cose insieme, anche delle serate, degli spettacoli. E un figlio: Adriano. Poi abbiamo aperto un ristorante a Milano che si chiamava 13 giugno. Melù, che è anche architetto ed un’ottima cuoca, lo aveva fatto diventare un locale speciale; infatti ebbe molto successo. C’è ancora adesso. Io suonavo, cantavo…Ma dopo 5 anni decisi di andare a Roma per continuare la carriera di attore. A Roma abbiamo aperto un altro locale, un’osteria, che abbiamo tenuto per ben 13 anni. Si chiamava anche questa 13 giugno” – aveva raccontato Santercole sempre a Il cofanetto magico. E oggi si parlerà di lui da Serena Bortone.