Gino Santercole, chi è l’ex moglie Anna Moroni: età, figli, Claudia Mori

Anna Moroni è l’ex moglie del cantautore Gino Santercole, figlio di Rosa Celentano, la sorella del grande artista Adriano Celentano. Di Santercole si parlerà nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma chi era Anna Moroni? Conosciamola più da vicino.

Cosa sappiamo su Anna Moroni l’ex moglie di Gino Santercole

Gino era il nipote del molleggiato. Ma negli anni ’60, per un intreccio degno della più classica delle soap, sposò a Milano Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, già moglie di Adriano Celentano. In pratica Gino Santercole, morto nel 2018, diventò cognato dello zio. Non a caso è conosciuto ancora oggi come “lo zio” o “il nipote” di Adriano Celentano. Ma l’unione tra Gino a Anna naufragò dopo alcuni anni e il tutto si concluse con un burrascoso divorzio alla fine degli anni ’60. A causa dell’accaduto furono diverse le ripercussioni per Gino Santercole sia al livello familiare, sia professionale. La riappacificazione, o presunta tale, avvenne poi anni dopo: nel 1999 Santercole collabora infatti alla realizzazione del nuovo disco di Pio Trebbi L’ultimo del clan, cantante del Clan Celentano: insieme i due scrivono la canzone L’ultimo del clan. Santercole contatta Celentano, il quale decide di far partecipare i due a una puntata del suo programma televisivo Francamente me ne infischio.

La seconda moglie Melù Valente

Ma su questo episodio – l’avvenimento viene considerato come la pace tra i due dopo i dissapori passati – Melù Valente, seconda moglie di Santarcole, al Corriere della Sera disse:

“Sa perché hanno accettato di far cantare Gino? Perché tutti i fans storici di Celentano chiedevano le ragioni della sua assenza. E Adriano ha ceduto, talvolta fa periodici lavaggi di coscienza, è tipico del suo carattere”.

Melù Valente incontrò il cantautore sul set nel 1973. La coppia ha avuto un figlio: Adriano. Lei, di professione attrice, rimase accanto a Gino Santarcole fino alla sua morte dopo oltre 40 anni di vita trascorsi insieme.