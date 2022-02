Gioia di Uomini e Donne, ecco la nuova corteggiatrice di Stefano: età, origini, vita, curiosità

Uomini e Donne. Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, oggi ne vedremo davvero delle belle nel famosissimo programma di Maria De Filippi. Il dating show in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 ha sempre novità in arrivo per i suoi spettatori e numerosi colpi di scena. Tra i tantissimi batticuori e le storie che vedremo oggi, in studio, c’è spazio per Stefano. Il cavaliere del trono over oggi si troverà faccia a faccia con una nuova corteggiatrice: Gioia, di nome e di fatto stando all’esuberanza con cui è entrata in studi! Scopriamo di più su di lei!

Gioia di Uomini e Donne: chi è, personalità, lavoro

Gioia si è presentata in studio come la nuova corteggiatrice dell’affascinante Stefano, il quale era da poco uscito da una ”colluttazione verbale” con Gemma. Tina, come al solito, si è schierata contro Gemma, accusandola di prendere in giro Stefano, mentre il cavaliere ha ricevuto la notizia di una nuova corteggiatrice. La nuova signora si chiama Gioia, e sembra essere una donna molto esuberante e, appunto, gioiosa. Ha fatto delle forte dichiarazioni su Stefano, portandogli anche un acchiappasogni fatto da lei come regalo. Gioia è di Roma e si dedica all’artigianato, creando numerosi oggetti. Dopo una breve presentazione, hanno ballato insieme ”Roma non fa la stupida stasera”. Ci sarà del feeling? Staremo a vedere