Giordana Angi: chi è, età, carriera, fidanzata, Amici, Tuttappost con Loredana Bertè, Instagram

Tutto pronto per la settima e imperdibile puntata del Serale di Amici. Tra gli ospiti di questa sera, sabato 1 maggio, come riporta il Vicolo delle News anche Giordana Angi.

Giordana Angi: chi è, età, carriera

Giordana Angi è nata a Vannes, in Bretagna, il 12 gennaio del 1994 sotto il segno del Capricorno. La cantautrice – che compone le sue canzoni in francese, inglese e italiano – però ora vive in provincia di Latina e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie a Britney Spears: durante le audizioni per Amici, la ragazza ha raccontato che la regina del pop mondiale le è apparsa in sogno.

Nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con la canzone Incognita Poesia. Nel luglio 2016 è uscito il singolo Chiusa con te (xxx) prodotto da Tiziano Ferro.

Ha partecipato ad Amici 18 e si è classificata al secondo posto.

Giordana Angi: la vita privata, coming out

Giordani Angi durante Amici 18 ha rivelato all’amico Alessandro Casillo di nutrire delle simpatie per la ballerina Elena D’Amario. Ha poi ribadito pubblicamente la cosa e sorprendente e inaspettato è stato il suo coming out.

Giordana Angi: curiosità, Instagram

Di lei non sappiamo molto se non che ha trascorso la sua adolescenza tra Francia e Italia. È attivissima sui social: su Instagram condivide anche scatti quotidiani con i suoi tanti fan.

Nel 2017 ha scritto la sigla ufficiale del Lazio Pride, dal titolo Bam Bam.

Nel 2018 Nina Zilli ha portato a Sanremo un brano di cui Giordana Angi è coautrice, Senza appartenere.

ha portato un buono di cui Giordana Angi è coautrice, . La cantante ha interpretato Poker Generation, colonna sonora di coda dell’omonimo film di Gianluca Mingotto interpretato da Francesco Pannofino e Lina Sastri.

Adora Bob Dylan, i Beatles, gli AC/DC e Mina.

Nel settembre 2019 ha preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities in qualità di direttore artistico della squadra bianca.

Giordana Angi ha molti tatuaggi: il simbolo della pace sulla mano destra, il braccio destro ricoperto di simboli tra cui una mongolfiera, la scritta Loved sul collo e vari simboli sulle dita della mano destra.

Giordana ha firmato alcuni brani dei prossimo album di Tiziano Ferro intitolato Accetto miracoli.

Giordana nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Come mia madre’.

In passato ha sofferto di disturbi alimentari, secondo quanto riportano alcune riviste, ma la cantante non è ha mai parlato pubblicamente. Ha una sorella, Elisa, e ama circondarsi di amici. Suona chitarra e piano.