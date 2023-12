Giordana Angi; chi è la compagna, cosa sappiamo sulla sua relazione di coppia

È stata una vera e propria rivelazione di Amici, della diciottesima edizione del talent. Giordana Angi ha conquistato un posto di prestigio tra i musicisti italiani. Si tratta di un artista assai conosciuta che ha portato avanti la sua passione sin da quando era molto piccola. In tanti, come è consuetudine per le persone dello spettacolo, si fanno domande sulla vita privata della cantante.

La musicista è estremamente riservata sulla sua vita privata

Sta di fatto che Giordana Angi è estremamente riservata sotto il profilo personale. Non ama far trapelare indiscrezioni sui suoi rapporti di coppia. Nel 2018 ha fatto coming out sul palco di Amici, il programma che l’ha incoronata tra i famosi. Ha accennato ad alcune storie d’amore sottolineando che per le sue compagne lei era la prima storia gay.

Cosa sappiamo della sua attuale compagna?

Oggi, seppure non trapelano nomi, sembrerebbe che Giordana abbia una compagna lontana dal mondo dello spettacolo. Per quanto l’artista non abbia mai confermato, ma neanche smentito questa relazione sentimentale. Nonostante la grande curiosità sulla cantautrice, quest’ultima dichiara sempre e comunque di avere come obiettivo primario la sua musica e la sua carriera professionale, senza mai lasciarsi andare ad indiscrezioni che lascino trapelare aspetti della vita privata. Ma il pubblico italiano ha dimostrato di apprezzarla anche per questa caratteristica e, nel rispetto della volontà della discografica, lascia che viva la sua storia (eventuale) lontana dai riflettori, senza ingerenze.