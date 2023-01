Giorgia Bellini: chi è, età, libri, disturbi alimentari, bulimia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo l’omaggio a Gina Lollobrigida, nel giorno dei suoi funerali, tra gli ospiti ci sarà anche Giorgia Bellini, una ragazza, autrice di due libri, che si racconterà a cuore aperto e parlerà della sua forza, della sua determinazione. E della sua lunga battaglia contro i disturbi alimentari. Battaglia che l’ha portata ad essere attiva sui social, lì dove cerca di dire la sua, di raccontare la sua esperienza.

Cosa sappiamo su Giorgia Bellini

Giorgia Bellini, come si legge anche sul suo sito, è una life coach certificata EMCC, facilitatrice di Mindfulness, studentessa di scienze dell’alimentazione e autrice di un libro ‘Nata due volte’. Lei, così giovane, ha creato una community ‘Giorgia Bellini DCA’, che conta migliaia di persone ed è fondatrice del progetto Corabea. Sappiamo che è di Perugia e che ha 26 anni.

I suoi disturbi alimentari, la lotta contro la bulimia

Giorgia Bellini, come spiega sul suo blog, per più di 8 anni ha sofferto di disturbi alimentari: ‘Ho rischiato la vita, sono stata ricoverata in un centro, ma ora eccomi qui. La sensazione più frequente che ho provato è stata il non sentirmi capita dagli altri ed è per questo che mi impegno ogni giorno per andare contro stigmi e falsi miti. Sono qui per testimoniare che da un DCA possiamo rinascere”. Giorgia ha sofferto di bullismo, ma ora ce l’ha fatta a vincere quella battaglia. E vuole aiutare chi è in quella condizione, chi si sente solo, emarginato. Davanti a uno specchio e ai suoi mostri.

Instagram di Giorgia Bellini

Giorgia Bellini, molto attiva sui social, ha un profilo Instagram e con l’account @giorgiabellini_dca vanta oltre 49 mila followers. Qui condivide con i suoi seguaci le sue emozioni, dà i suoi consigli e rende tutti partecipi della sua vita.