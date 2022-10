Giorgia: chi è, età, carriera, canzoni, il compagno Emanuel Lo, figli, Instagram, oggi

Ecco, ci siamo! Sta per iniziare una nuova puntata di Amici e le sorprese anche quest’oggi non mancheranno. Tra eliminazioni e nuovi ingressi, nei banchi della scuola più ambita d’Italia ci sarà anche la celebre Giorgia Todrani, nota al grande pubblico semplicemente come Giorgia che questo pomeriggio giudicherà le esibizioni dei cantanti!

Giorgia: la biografia

Giorgia è nata a Roma il 26 aprile del 1971 ed è una cantautrice e produttrice discografica italiana. La sua prima registrazione è del 1979 insieme a Cristina Montefiori e si tratta di un 45 giri intitolato Chiamatemi Andrea.

La prima formazione della cantante avvenne sotto la guida del tenore lirico Luigi Rumbo, cantore della Cappella Sistina. Da questo momento in più si susseguono per la talentuosa ragazza varie collaborazioni con musicisti e produttori, nonché le prime esibizioni.

Diplomatasi al liceo linguistico con il massimo dei voti, Giorgia si iscrive alla facoltà di lingue con il fine di diventare insegnante e guadagna i primi soldi incidendo dei cori per i jingle pubblicitari.

Carriera

La carriera ufficiale di Giorgia comincia nell’autunno del 1993 quando si presenta a Sanremo giovani con un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese. Il pezzo si intitola “Nasceremo” e la fa volare dritta dritta al primo posto ottenendo di conseguenza l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo nella sezione “nuove proposte”.

Nel 1194 arriva uno dei suoi brani più noti: E poi, classificandosi al settimo posto. Il suo primo disco si intitola “Giorgia” ed è registrato e mixato da Marco Covaccioli. Nuovamente a Sanremo nel 1995 con il pezzo “Come Saprei”, Giorgia vince il Festival diventando la prima astista a ricevere nello stesso tempo il Premio della Critica (oggi Mia Martini).

La carriera di Giorgia è costellata di successi che hanno contribuito a renderla l’artista di talento e fama internazionale che è oggi!

Discografia

Numerosi i dischi che la cantante ha inciso durante la sua lunga carriera musicale! Si ricordano tra gli altri: Giorgia nel 1994, Girasole nel 1999, Dietro le apparenze nel 2011 nonché gli album dal vivo Natual Woman o il recente Oronero Live del 2018. Un successo dietro l’altro caratterizza l’ascesa professionale della cantante e sono davvero numerosi i dischi che rappresentano questo suo lungo ed emozionante percorso musicale!

Vita privata

Giorgia è sentimentalmente legata a Emanuel Lo, pseudonimo di Emanuele Lo Iacono: cantautore, ballerino, coreografo e regista italiano. Fidanzati ufficialmente dal 2004, dalla loro relazione il 18 febbraio del 2010 è nato Samuel.

Social

Giorgia è una persona riservata e non possiede un account Instagram ufficiale.