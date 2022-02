Giorgia Nicole Basciano: chi è, fidanzato, biografia, età, foto, prima, instagram, facebook

Giorgia Nicole Basciano: scopri di più. E’ tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 più atteso di sempre e condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Alessandro Basciano, il quale riceverà stasera una bella sorpresa: sua sorella Giorgia Nicole. La ragazza non sembra apprezzare il flirt che il fratello ha con la bella Sophie Codegoni. Ma conosciamola meglio!

Poco si sa su Giorgia Nicole: la ragazza è infatti molto riservata, al punto che non condivide molti dettagli della sua vita. Non si sa con esattezza, infatti, né l’anno di nascita o l’età. Sappiamo che è di origine genovesi e che è una modella del settore fitness. Bellissima e biondissima, Giorgia ha un cagnolino piccolo, sembrerebbe un chihuahua. Molto chiacchierata, la ragazza non rivela però nulla neanche della sua vita sentimentale: sul suo profilo Instagram non ci sono scatti con ragazzi, quindi si potrebbe dedurre che sia single, ma non si sa mai. Un dato che possiamo dare, però, è la sua partecipazione a “Ciao Darwin”, sempre su Canale 5, nel 2016.

Giorgia Nicole è attivissima sui social: la sua pagina Instagram @giorgynicole.basciano, infatti, conta oltre 34mila follower. Con il medesimo nick ha anche un account TikTok, mentre, al momento, non sembra avere una pagina Facebook.