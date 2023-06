Giorgia Soleri dice addio a Damiano David, l’influencer s’iscrive a un’App d’incontri

Giorgia Soleri dice ufficialmente addio a Damiano David. Dopo che il cantante dei Maneskin era stato avvistato mentre si baciava con Martina Taglienti a Ibiza, l’influencer ha deciso di lasciarsi alle spalle la vecchia storia d’amore e aprirsi a nuove conoscenze. Per questo motivo, nelle ultime ore ha fatto discutere la sua iscrizione al sito di Bumble, un’app pensata per far incontrare le persone e magari far nascere un amore tra loro.

Giorgia Soleri si iscrive all’app d’incontri

Riprendendo le dinamiche della storia con Damiano David, la Soleri ha deciso anche qui di mettere le cose in chiaro. Infatti ha detto: “Da quest’esperienza su Bumble, non cerco assolutamente nulla di serio. Invito ad astenersi i ragazzi che vogliono diventare ‘aspiranti papà’: in futuro bebè non ne voglio”. Giorgia ci scherza sopra l’iscrizione all’app, dicendo come cerchi solo “un bicchiere in compagnia”.

L’iscrizione a sorpresa su Bumble

Giorgia Soleri, per questa nuova esperienza digitale, ha deciso di iscriversi a Bumble. La piattaforma fondata da Whitney Wolfe, fa dirigere il gioco delle conoscenze proprio alle donne. Un’app, quindi, coerente in pieno con l’essere della nota influencer italiana, che in più occasioni si è rivendicata un’attivista dei temi femministi, uscendo anche con dichiarazioni politiche sull’argomento.

La possibilità di una serata con Giorgia Soleri

Con l’iscrizione a Bumble, sarà possibile uscire una sera con Giorgia Soleri. Certo, un’occasione che verrà data a pochi fortunati, che dovranno essere scelti dalla stessa attivista sulla piattaforma digitale. Rimane la domanda su come andrà quell’uscita, con tanti che immaginano i discorsi che si potranno fanno con la nota influencer: diritti LGBTQ+, ambiente, critiche al Governo Meloni. Però in compenso un bicchiere di vino con lei. Non proprio l’idea di primo appuntamento che un italiano vorrebbe con la ragazza che gli piace. Poi lei ha già messo le cose in chiaro: cose serie non le vuole. A queste condizioni, ci andrà realmente qualcuno a cena fuori?

La nuova vita di Giorgia Soleri

La fine dell’amore con Damiano David, che poi si è dimostrata essere una “relazione senza impegno”, ha rimesso in gioco tutta la sfera intima di Giorgia Soleri. In una crisi amorosa con il cantante dei Maneskin che doveva rimanere segreta, quasi di “ripicca” l’attivista ora annuncia la voglia di divertirsi e soprattutto conoscere nuove persone. L’ennesima azione per far ingelosire Damiano? Dalle dinamiche, tutto sembra portare in quel senso.

Come funziona con Bumble?

Come abbiamo detto in precedenza, sulla piattaforma Bumble tutto passa dalle mani delle donne. In questo caso, la Soleri avrà 24 ore di tempo per scrivere a quelle persone che gli hanno messo la preferenza. In tal senso, sarà lei a scegliere a chi scrivere e a chi non dare retta. Un metodo che, secondo l’azienda, ridurrebbe le brutte sorprese negli appuntamenti galanti organizzati online.