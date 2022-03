Giorgia Trasselli: chi è, età, carriera, oggi, figli, marito, Tata in Casa Vianello, libro, film e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Giorgia Trasselli, un’attrice molto amata e apprezzata.

Chi è l’attrice Giorgia Trasselli

Giorgia Trasselli è nata a Roma il 2 marzo del 1950 ed è una nota attrice, regista teatrale e insegnante. Ha studiato recitazione presso il Teatro Stabile di Roma, poi si è dedicata alla danza e al movimento scenico con Gabriella Mulachié, Angelo Corty e Roy Bosier. Ma non solo. Ha frequentato diversi corsi di recitazione e ha studiato canto con il maestro Dimitri Nicolau.

Il ruolo della Tata in Casa Vianello e i successi

Al grande pubblico, Giorgia Trasselli è nota per aver interpretato il ruolo della Tata nella sit com di successo, Casa Vianello, al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, iniziata nel 1998 e conclusasi nel 2007. Ma non solo. Tra il 1996 e il 1997 la serie di Casa Vianello si è trasferita in campagna, con una serie di cinque film per il piccolo schermo. L’attrice, poi, è stata protagonista in vari sceneggiati televisivi, tra cui Diritto di difesa, Distretto di Polizia 2, Don Matteo, Ris, Classe Mista e ha affiancato Mauro Serio nel gioco di Rai 2, Che fine ha fatto Carmen Sandiego? E ancora, è stata attrice nello spot del formaggio Leerdammer, in quello di Dash e delle Gocciole Pavesi. Nel corso della sua brillante carriera ha lavorato molto in teatro, ha insegnato dizione e ha tenuto corsi e stage tra Roma, Milano e Taranto.

Fosca Innocenti e il libro

Ultimamente è tornata in tv nella fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, dove ha interpretato Bice, la tata di Fosca (Vanessa Incontrada nella realtà). Poche settimane dopo ha pubblicato il suo primo libro, scritto con Massimiliano Beneggi, Scusi, lei fa teatro? La tata più famosa d’Italia tra palcoscenico e tv.

Chi è il marito, figli e Instagram

Ma veniamo ora alla vita privata. Non abbiamo informazioni sulla sua sfera sentimentale, che sembra totalmente avvolta dal mistero. Difficile conoscere il nome della persona che le sta accanto, così come si ignora l’eventuale presenza di figli: si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone? L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @giorgia_trasselli vanta oltre 1.000 followers.