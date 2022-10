Giorgia Turcato (Didi) a X Factor 2022: chi è, età, la sua storia, da dove viene, fidanzato, foto e Instagram

Giorgia Turcato è stata protagonista di un’esibizione che ha emozionato i giudici di X Factor. La concorrente ha ottenuto un grande successo durante le audizioni al talent show musicale mettendo subito in evidenza le sue grandi capacità canore. Non solo la performance musicale, ma anche la storia di Giorgia hanno conquistato il pubblico e i giudici di X Factor. La ragazza ha immediatamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare.

Chi è Giorgia Turcato

Giorgia Turcato, conosciuta come Didi, ha una grandissima passione per la musica da quanto era ancora piccina. Il Covid l’ha costretta a vivere uno dei periodi più difficili della sua vita. Il papà, al quale lei è molto legata, ha contratto il virus. Una malattia che ha messo a dura prova anche Giorgia che è riuscita a superare quel periodo di difficoltà grazie al suo amore per la musica che ha capito essere la sua ragione di vita oltre che il suo futuro.

La carriera

Didi è un’autodidatta. Ha iniziato a suonare la chitarra da sola, senza alcun maestro. Ed è così che quel suo impegno l’ha vista salire, dopo un anno sul palco di X Factor con una esibizione in cui ha cantato accompagnata dalla sua chitarra Nothing Breaks Like a Heart di Miley Cyrus, conquistando il pubblico, i giudici e un posto nei Bootcamp. Anche a seguire la sua performance conferma le aspettative e Giorgia supera anche i Bootcamp conquistando un posto nella squadra di Rkomi per i Live.

La vita privata

Della vita privata di Giorgia Turcato si sa poco. Oltre quel che lei stessa ha reso noto non si sa quale sia la sua situazione sentimentale. Unici dati certi sembrano essere il suo amore per la musica e per i cani.