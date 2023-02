Giorgio Gobbi, chi è Ricciotto de Il Marchese del Grillo: età, carriera, film, Alberto Sordi e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre all’attrice Francesca Chillemi, che si racconterà a cuore aperto, in studio ci saranno anche Giorgio Gobbi, Paola Comin, Riccardo Rossi e Dalila Di Lazzaro per ricordare il grande attore e regista Alberto Sordi. A vent’anni dalla sua scomparsa.

Dagli esordi al debutto di Giorgio Gobbi ne Il marchese del grillo

Giorgio Gobbi è nato a Roma il 28 settembre del 1957 ed è un noto attore, nato e cresciuto nella Capitale. Si è diplomato all’Accademia di recitazione di Alessandro Fersen nel 1981, poi nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Ricciotto ne Il marchese del grillo, diretto da Mario Monicelli e interpretato dal grande Alberto Sordi. In quel film Gobbi ha interpretato il fedele servitore del Marchese. Nel 1983 ha lavorato di nuovo con Sordi ne Il tassinaro, nel quale l’attore romano ha raccontato a bordo del suo taxi la sua filosofia di vita. E Gobbi lì ha interpretato il figlio Luca, laureando in ingegneria.

I successi in tv (e non solo)

Da lì l’attore, cresciuto con Alberto Sordi, ha collezionato un successo dopo l’altro e la sua carriera si è snodata tra fiction per la tv e numerosi spot pubblicitari, soprattutto quelli per la Vodafone accanto a Bruce Willis. Ma non solo. Lui ha lavorato anche sul canale tv HSE24 come presentatore di televendite e nel 2015 ha vestito di nuovo i panni di Ricciotto nell’adattamento teatrale del Marchese del grillo, interpretato da Enrico Montesano.

Tra i suoi film di successo, dove ha recitato, ricordiamo:

Bollenti spiriti

I soliti ignoti vent’anni dopo

La bionda

Senza pelle

Camerieri

Il cielo è sempre più blu

Cuori al verde

Le fate ignoranti

Cuore sacro

La bella gente

Il padre e lo straniero

A mano disarmata.

Chi è la moglie, vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non abbiamo molte informazioni: non sappiamo se sia sposato o se abbia dei figli. Ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori concentrandosi sul suo lavoro.

Instagram di Giorgio Gobbi

L’attore ha un profilo Instagram, questo è l’account @giorgiogobbiofficial per seguirlo. Lui, tra l’altro, è anche autore del libro ‘S’è svejatooo’