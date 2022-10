Giorgio Pasotti, chi è la fidanzata Claudia Tosoni: età, lavoro, Miss Italia, Instagram

Claudia Tosoni è la fidanzata di Giorgio Pasotti, noto attore italiano. Tra i due c’è una bella differenza d’età ma la loro storia d’amore va a gonfie vele! Ecco tutto quello che sappiamo della donna che ha rubato il cuore dell’attore.

Claudia Tosoni: chi è, età, carriera

Claudia Tosoni è nata a Roma nel 1992, ha circa trent’anni. Una bella differenza d’età con l’attuale fidanzato, Giorgio Pasotti, classe 1973, che quindi ha 49 anni. Claudia si è diplomata all’Accademia Cinema e Tv Achille Togliani, a Roma. Da lì ha intrapreso la carriera nel mondo del cinema. Ha partecipato nel 2010 a Miss Italia arrivando terza e poi è comparsa in molte trasmissioni televisive sportive su tv locali ed è stata anche volto del Meteo di La7.

In televisione ha partecipato a “Il bello delle donne” e “Provaci ancora prof”. Ha debuttato nel mondo del cinema nei film Loro di Paolo Sorrentino e Nove lune e mezza di Michela Andreozzi.

Claudia Tosoni e la relazione con Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti e Claudia Tosono si sono sconosciuti nel 2018 e stanno insieme da oltre quattro anni. Si sono incontrati dietro le quinte dello spettacolo teatrale Sogno di una notte di mezza estate. Secondo quanto dichiarato da Claudia in alcune interviste sembrerebbe che lei non veda l’ora di allargare la famiglia, per lei sarebbe il primo figlio mentre l’attore Pasotti è già papà di una bambina, Maria, nata con la sua ex Nicoletta Romanoff nel 2010.

Miss Italia

Claudia Tosoni ha partecipato a Miss Italia nel 2012 e la sua bellezza è stata premiata. La ragazza si classificò, infatti, al terzo posto.

Instagram

La fidanzata di Giorgio Pasotti è su Instagram. Sul social pubblica molte foto di viaggi e della vita personale e professionale. Ovviamente anche tanti scatti con il compagno Giorgio Pasotti.