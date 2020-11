Giovanna Botteri: chi è, età, vita privata, curiosità sulla giornalista

Giovanna Botteri sarà ospite oggi, domenica 8 novembre 2020, a Domenica In. L’appuntamento è per le 14.00 di oggi con Mara Venier su Rai nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio. La giornalista Giovanna Botteri sarà protagonista di una ampia intervista nella quale ripercorrerà gli anni che l’hanno resa celebre come inviata ‘speciale’ per la RAI nei luoghi più ‘caldi’ dello scenario internazionale.

Giovanna Botteri: chi è, età, carriera

Giovanna Botteri è nata a Trieste il 14 giugno del 1957, figlia del giornalista Guido Botteri, ex direttore della sede Rai Friuli-Venezia Giulia e di madre montenegrina. Si è laureata in Filosofia con il massimo dei voti e ha ottenuto un dottorato in Storia del cinema alla Sorbonne di Parigi.

Dopo aver collaborato nel 1983 con i giornali Il Piccolo e L’Alto Adige, nel 1985 ha iniziato a lavorare per la Rai di Trieste, prima alla radio e poi in televisione. Dal 25 gennaio 1990 è iscritta come professionista all’Albo dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia.

Come inviata speciale ha seguito numerosi avvenimenti internazionali: nel 1991 il Crollo dell’Unione Sovietica e l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia, dal 1992 al 1996 la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo. E’ stata in Algeria, Sudafrica, Iran e Albania. Dal 1 agosto 2019 è corrispondente Rai in Cina e da fine dicembre del 2019 si è occupata della pandemia causata dal virus SARS-CoV-2.

Vita privata, figlia

La giornalista ha avuto una relazione con Lanfranco Pace. La coppia ha una figlia.