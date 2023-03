Giovanna, chi è la cantante e amica di Paolo Limiti: età, carriera, canzoni, marito e foto

È tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In con la conduzione della “Zia Mara”. Oggi sarà speciale perché verrà ricordata la memoria del mitico paroliere Paolo Limiti. In studio ci sarà anche la cantante Giovanna, la sua migliore amica di tutta una vita. Siete curiosi di saperne di più su di lei? Ecco chi è e cosa fa oggi.

Chi è la cantante Giovanna: età, carriera e canzoni

La cantante Giovanna Nocetti è nata a Livorno il 10 marzo del 1945 sotto il segno dei pesci. Ad oggi ha 78 anni e una grande carriera musicale alle spalle. È una cantante e produttrice discografica italiana che ha segnato la storia con le sue canzoni. Da giovanissima inizia a prendere lezioni di canto e chitarra dalla sua grande maestra Ida Neukusler e inizia a partecipare ai concorsi per i dilettanti. A soli 20 anni si trasferisce a Milano e studia jazz con il maestro Sante Palumbo. Debutta nel 1967 con la casa discografica “La Meazzi” e due anni dopo partecipa al noto programma televisore “Settevoci”, con cui viene riconosciuta a livello nazionale. La sua carriera musicale dura tutt’oggi e la sua discografia è ampissima:

1971: Una corsa pazza

1973: Ho passato un brutto inverno

1975: Una storia quasi vera

1980: Giò

1982: Giovanna

1983: Macchie d’amore

1984: ‘Na sera ‘e maggio

1985: Tentazioni

1987: La voce dell’amore

1991: L’amante mia

1991: Vecchio frak

1993: Noi, fra un tango e una canzone

1994: Giò – La donna che amo

1994: Lega l’amore

1997: Giovanna canta Nino Rota

1999: Songs e melodies

2000: Le canzoni di Paolo Limiti

2008: The best of my life

2010: Il mio ex – Le canzoni di Paolo Limiti vol. 2

2022: Io Giovanna

L’amicizia con Paolo Limiti

Giovanna è stata la migliore amica di Paolo limiti per tutta la vita. Ha dichiarato recentemente in tv: “Sono stata vicino a Paolo per 47 anni, sono sempre stata dietro le quinte”. La loro amicizia storia li ha accompagnati ogni giorno con grande affetto e stima reciproca. Ad oggi non perde occasione per ricordare quanto le manchi l’amico perduto, per cui avverte una grande nostalgia. Ricorda gli ultimi giorni nel letto d’ospedale: “Mi chiedeva di cantargli le canzoni napoletane che a lui piacciono molto. L’ultima canzone è stata bellissima. Lui amava molto ‘Era de maggio’. Stava solo con gli occhi chiusi, e non parlava più”.

La vita privata: marito e foto

Giovanna è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, per cui non si hanno molte informazioni sulla sua vita amorosa. Ha preferito non parlarne mai, ma pare che non sia mai stata sposata né abbia avuto figli. Ancora oggi continua a cantare e ha un profilo Instagram su cui condivide molti scatti del suo lavoro.