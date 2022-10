Giovanna, chi è la moglie di Alessandro Besentini di Ale e Franz: età, lavoro, figli

Giovanna è la moglie di Alessandro Besentini, il noto comico del due Ale e Franz. Per quanto l’artista sia abituato alle luci della ribalta, a causa del suo impegno professionale, tiene la sua vita privata lontana dai riflettori. Poco si sa quindi della moglie di Besentini, ma andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla misteriosa moglie del comico…

Alessandro, nelle varie interviste rilasciate, non si è mai dilungato troppo su aspetti privati della sua vita, se non sottolineando che la sua è una famiglia molto unita che trova il modo di trascorrere del tempo insieme nonostante il lavoro che lo tiene spesso lontano da casa.

La vita privata di Giovanna e Alessandro

Alessandro e Giovanna stanno insieme da molti anni e hanno avuto due figli: Giovanni e Filippo. Di Giovanna non si sa molto, lei probabilmente estremamente discreta e Alessandro desideroso di separata la vita privata da quella professionale, mantiene un certo distacco tra il lavoro e la famiglia.

Ma tra i suoi molteplici impegni Besentino trova sempre del tempo da dedicare a Giovanni e Filippo. “Quando posso – aveva dichiarato in un’intervista – andiamo all’aperto, magari a giocare a calcio”. Ma non ha mancato, anche, di iniziarli al mondo del teatro, portandoli dapprima al teatro dei burattini poi al teatro di strada. In un’intervista a La Repubblica Alessandro aveva dichiarato: “I bambini fanno sempre teatro, spontaneamente. La finzione, l’invenzione è parte dei loro giochi. Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione”

Visto il mistero che ruota intorno alla figura della moglie del comico non si sa neanche se abbia profili social.